Capriolo bloccato tra il fiume in piena e una strada trafficata: salvato dalla protezione civile

San Rocco al Porto (Lodi) – La piena del fiume Po ha messo in difficoltà anche la fauna di San Rocco al Porto. Il Comune rivierasco, che si trova al confine con il Piacentino, è infatti impegnato a monitorare la piena del corso d’acqua che, al momento, sembra scorrere senza particolari emergenze (salvo la necessità di attivare monitoraggio e misure precauzionali). La mattinata del 19 aprile 2025, però, si è lavorato per aiutare un capriolo a mettersi in salvo.

Sorpreso dalla piena del fiume, infatti, l’animale si è trovato in difficoltà. Arrivando dalla golena, la bestiola ha trovato l'acqua e cercato di spostarsi ma, una volta giunto all'argine maestro, si è trovato da un lato l’acqua altissima del Po e dall’altra la strada, con le auto. I volontari di protezione civile lo hanno visto correre spaventato avanti e indietro hanno cercato di contenerlo. Questo per evitare attraversasse improvvisamente la carreggiata, provocando incidenti e magari ferendosi.

Nella tarda mattinata il sindaco Matteo Delfini ha quindi aggiornato sull’operazione che, per fortuna, è andata a buon fine: ”I volontari di protezione civile hanno marcato il capriolo a uomo e grazie all’Aiuto degli operatori di Anas, che hanno messo cartellonistica, invitando i mezzi in transito a rallentare, sono riusciti a far sì che il capriolo attraversasse in sicurezza – e il dettaglio –. Lo ha fatto all’altezza del centro commerciale Belpo’, perdendosi nella campagna al di là dell’argine maestro e quindi si presume sia salvo”. Paola Arensi