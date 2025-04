Capriolo prigioniero nel naviglio Martesana a Gorgonzola: salvato dalla Polizia locale e da un ragazzo

Gorgonzola (Milano), 18 aprile 2025 - Capriolo "fuggiasco" nel letto del Naviglio Martesana a Gorgonzola, lo salvano gli agenti di Polizia locale con l'aiuto di un cittadino.

L'inseguimento della bestiola, avvistata da molti residenti nel letto semivuoto d'acqua del canale, è durato alcune ore: la scorribanda si è conclusa in zona via Trieste, dove l'animale è stato circondato e infine immobilizzato.

Provvidenziale anche l'intervento di un ragazzo, che si è calato a sua volta nel letto e ha supportato gli agenti nella fase 'cruciale' della cattura.

Il capriolo bloccato nel Naviglio a Gorgonzola

La segnalazione della presenza nel letto del naviglio (in questo periodo in asciutta tecnica e dunque semivuoto) del giovane animale è arrivata al comando dei vigili nel primo pomeriggio.

La mobilitazione è stata immediata, l'operazione non semplice: "Continuava a spostarsi da un punto all'altro - così il comandante della Polizia Locale Antonio Pierni - : era spaventato e alla fine probabilmente esausto. E' andato tutto bene: poteva ferire qualcuno con le corna, o sentirsi male lui stesso".

All'operazione hanno assistito tanti cittadini e la sindaca Ilaria Scaccabarozzi, subito arrivata sul posto. L'animale, in discrete condizioni, è stato recapitato in serata all'Oasi del Wwf di Vanzago, e affidato alle cure dei volontari.