Giovane capriolo salvato dalla polizia locale dopo ore d’inseguimento

Capriolo “in fuga“ nel letto del Naviglio Martesana, lo mettono in salvo, dopo quasi tre ore di “rimpiattino“ fra alzaia e alveo, gli agenti di polizia locale e un cittadino. L’esemplare giovanissimo è in buone condizioni ed è stato portato nel tardo pomeriggio all’Oasi del Wwf di Vanzago, dove i volontari se ne prenderanno cura. Al salvataggio dell’animale hanno assistito, assiepati sulle sponde, tanti cittadini, che hanno accolto il lieto fine con un applauso. E con loro la sindaca Ilaria Scaccabarozzi, subito giunta sul posto: "Grazie mille ai nostri vigili, bravissimi".

Ad avere la meglio sulla bestiola spaventata, dopo ore di ricorsa fra alzaia e letto semivuoto del canale, in questo periodo in asciutta tecnica, il comandante dei vigili Antonio Pierni, con i suoi uomini e con un giovane gorgonzolese, a sua volta calatosi nel letto del Naviglio nel corso delle operazioni. Le prime segnalazioni della presenza del capriolo, avvistato da molti residenti nel Naviglio fra Gorgonzola e Gessate, sono arrivate nel primo pomeriggio. Immediata la mobilitazione. "Ha giocato un po’ a nascondino – spiega il comandante Pierni – da un punto all’altro, fino a quando, finalmente, siamo riusciti a ‘circondarlo’. Probabilmente ormai era anche molto affaticato". Cattura “a mani nude“. "Non siamo dotati degli strumenti idonei, come un banale narcotico. Avevo due timori: che potesse ferire qualcuno con le corna, o che potesse sentirsi male. Siamo tutti contenti". M.A.