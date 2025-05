Incontro tra Comune e operatori: "Limitare l’accesso dei veicoli"

Il sindaco di Sirmione incontrerà questa mattina le associazioni di categoria per un confronto sul surplus di visitatori tra l’1 e il 3 maggio, quando i varchi di accesso alla Perla del Garda hanno contato 40mila auto in più rispetto agli stessi giorni dell’anno scorso e il paese è andato in tilt. "Ci confronteremo con le associazioni di categoria – spiega il sindaco Luisa Lavelli – e vedremo di vagliare la situazione, tenendo come primo fattore la sicurezza di tutti".

Nelle scorse ore alcuni cittadini residenti hanno scritto alla Prefettura per illustrare la situazione. "Con il prefetto Andrea Polichetti – rimarca Lavelli – abbiamo sondato quali ulteriori strumenti possiamo mettere in campo per limitare l’accesso dei veicoli e contenere l’arrivo delle persone nelle giornate di criticità, capendo chi sono gli attori da coinvolgere oltre alla polizia locale. Abbiamo illustrato e condiviso le iniziative già messe in campo, tra cui l’aumento dei prezzi di alcuni parcheggi introdotto a inizio stagione per consentire la turnazione. Al momento lo strumento più efficace è il blocco dei veicoli all’ingresso della penisola, quando tutti parcheggi sono occupati. Gli unici a cui è concesso il transito sono i lavoratori, gli ospiti di hotel e di ristoranti prenotati e naturalmente i nostri residenti".

Mi.Pr.