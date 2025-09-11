Dello, 44enne allontanato per maltrattamenti dalla casa di madre e figlia: va a trovare la ragazza e viene subito arrestato

Dello (Brescia), 11 settembre 2025 – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dia carabinieri della stazione di Dello e della Compagnia di Manerbio poiché non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla casa famigliare – dove risiedono la madre pensionata e sua figlia – che assieme a lui convivevano prima del suo allontanamento. A denunciarlo sono state le congiunte, che hanno dichiarato ai carabinieri di essere vittime di violenze psicologiche scatenate da futili motivi e poste in essere negli ultimi due mesi dall'uomo, che le avrebbe anche minacciate in più occasioni con l'intento di ottenere denaro poiché privo di una occupazione.

Colto in flagrante

L’indagato, la stessa sera in cui è stato denunciato, ma verso le 23.30 (era il 9 settembre) è stato sorpreso dalla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Verolanuova nei paraggi dell'abitazione della figlia, mentre stava tentando di accedere in casa dopo aver scavalcato la recinzione.

Tappa finale in carcere

Quando lo hanno visto, i carabinieri lo hanno immediatamente fermato e arrestato per avere violato il provvedimento nei suoi confronti. I militari lo hanno perquisito, estendendo il controllo anche a casa sua dove è stata trovata una pistola a salve lanciarazzi priva di matricola. È stata classificata come arma comune clandestina. L’uomo è stato prima trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Verolanuova e poi portato in carcere a Brescia.