Gardone, incontra l’ex moglie per strada e la minaccia di morte con un martello: lei scappa e si rifugia dai carabinieri

BRESCIA – Ha minacciato e cercato di colpire la ex moglie con un martello che teneva in auto. I carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia hanno arrestato un cittadino italiano di 67 anni, con precedenti di polizia, per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge. Tra i due, incontratisi casualmente in città, sarebbe scoppiata una lite verbale in strada, e durante queste fasi l’uomo avrebbe minacciato di morte l’ex moglie brandendo lo strumento da lavoro prelevato dal veicolo.

Spaventata, la donna è riuscita a scappare rifugiandosi presso la caserma dei carabinieri, dove ha riferito ai militari di essere inseguita dall’ex marito. I Carabinieri sono usciti di corsa e hanno fermato l’uomo, che in quel momento si trovava proprio in una via laterale della caserma, a bordo della propria autovettura. I militari hanno deciso di perquisire il veicolo, dove hanno trovato il martello utilizzato dall’uomo per minacciare l’ex moglie ed un coltello a serramanico, entrambi sottoposti a sequestro.

Il 67enne è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida si è conclusa con la conferma dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Come precisato dalle forze dell’ordine, la responsabilità penale dell’indagato sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.