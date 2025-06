Desenzano del Garda, chiuso il Lounge Bar Lido dopo la rissa tra clienti ubriachi e buttafuori

Desenzano del Garda, 26 giugno 2025 – Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura del Lounge Bar Lido 3.9, di Desenzano del Garda.

La decisione arriva a seguito di una rissa in cui un addetto al servizio di sicurezza ha aggredito alcuni avventori utilizzando le gambe di un tavolo come arma, supportato da un collega.

Lo sconto

Il locale resterà chiuso per dieci giorni a causa delle numerose segnalazioni dei residenti riguardo rumori e problemi di ordine pubblico. La rissa è scaturita da motivi futili, in particolare una richiesta di sconto da parte di clienti ubriachi, che ha innescato una discussione dentro il locale, degenerata poi all’esterno. Diverse persone sono rimaste ferite, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, tra cui polizia e carabinieri, e del 118.

Durante la lite è stato utilizzato non solo un pezzo di tavolo come arma, ma è apparso anche un taser. Di fronte a questi eventi, il Questore ha deciso per la sospensione della licenza e chiusura immediata per dieci giorni, basandosi sull’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Questo provvedimento mira ad interrompere una situazione compromettente per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal ruolo del gestore.

Il questore

Il Questore ha anche emesso misure di prevenzione nei confronti di quattro persone, applicando il Daspo willy per periodi variabili tra uno e due anni, estendendolo a tutti gli esercizi pubblici di Desenzano del Garda.

“Chi si reca in un pubblico esercizio deve poterlo fare in tranquillità - ha sottolineato il Questore Sartori -. Le decisioni odierne servono a frenare una situazione gravemente compromessa per l’ordine pubblico e la sicurezza, con l’obiettivo di evitare il ripetersi di episodi di questo tipo in futuro”.