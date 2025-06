Rovato, ragazzo accoltellato al culmine di una rissa all’esterno di un locale

Rovato (Brescia), 21 giugno 2022 – Accoltellamento a poche centinaia di metri dalla festa popolare che si stava tenendo questa sera in centro a Rovato, coinvolti due ragazzi sotto i vent’anni uno dei quali raggiunto dai fendenti è rimasto gravemente ferito. I fatti si sono verificati intorno alle 23,30 nella cittadina del Bresciano, nella zona centrale a meno di cento metri dal municipio. All’esterno di un locale molto noto in città e nelle vicinanze della “camminata sugli spalti”, i due ragazzi hanno cominciato a litigare in modo sempre più acceso e violento.

Cos’è successo

A un certo punto sono spuntate delle armi da taglio. Uno dei ragazzi è stato raggiunto dai fendenti. È così scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Chiari, oltre agli agenti della Polizia locale di Rovato, e alle ambulanze. Era presente anche l’assessore alla Sicurezza Pieritalo Bosio che stava passeggiando in centro quando si sono verificati i fatti: “La situazione all’inizio non è subito apparsa chiara. Quel che abbiamo appreso è che due giovani si sono affrontati e uno è rimasto ferito”. Il giovane è stato portato al vicino ospedale di Chiari.