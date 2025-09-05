Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Brescia

CronacaPasseggia lungo la riva dell’Oglio e vede un cadavere in acqua: mistero a Darfo Boario Terme
5 set 2025
MILLA PRANDELLI
Cronaca
Passeggia lungo la riva dell’Oglio e vede un cadavere in acqua: mistero a Darfo Boario Terme

L’allarme lanciato da un passante in località Corne Rosse, non lontano dal centro commerciale. Indagano i carabinieri

Darfo Boario Terme (Brescia), 5 settembre 2025 – Giallo a Darfo Boario Terme, dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, è stato rinvenuto il corpo di un uomo le cui generalità non sono ancora note. Il cadavere è stato visto da una persona che stava passeggiando lungo la riva del fiume Oglio nella località Corne Rosse, non distante dal centro Commerciale Adamello.

La persona che ha notato il corpo, che si trovava in acqua, ha chiamato il numero unico per le emergenze, chiedendo aiuto agli operatori, che hanno immediatamente allertato Soreu Alpina di Bergamo, che sul posto ha mandato un’ambulanza e un’auto con medico a bordo.

Sono arrivati sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Breno e i colleghi della stazione di Darfo Boario Terme. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme. Non è escluso che il corpo fosse nell’Oglio già da qualche ora. I carabinieri al momento stanno indagando a 360 gradi. 

