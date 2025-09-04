Pontoglio, operai salgono sull’impalcatura per rivendicare gli arretrati: tensione in cantiere, arriva il negoziatore

Pontoglio (Brescia), 4 settembre 2025 – Momenti di paura e di tensione a Pontoglio, dove si è verificata la protesta di tre uomini nordafricani che hanno costretto le forze dell’ordine e i soccorritori ad intervenire.

Questa mattina, poco dopo le 11.30, in via dell’Industria, una zona attigua al fiume Oglio, tre operai parenti tra di loro hanno inscenato una protesta eclatante, arrampicandosi sulle impalcature del cantiere edile dove sono impiegati. Hanno mincciato di non scendere finché non avessero riceveranno quanto a loro dovuto dal titolare dell’azienda per cui lavorano. La richiesta del trio riguardava le presunte mancate retribuzioni per il mese di luglio.

Secondo le prime ricostruzioni i lavoratori in protesta lamentano il mancato pagamento degli stipendi da parte della ditta appaltatrice per cui lavorano. Per rivendicare i propri diritti, hanno scelto la via dello sciopero estremo, posizionandosi a circa otto metri d’altezza sul ballatoio esterno di un fabbricato in ristrutturazione. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Chiari, i Vigili delfuoco del comando provinciale di Brescia e gli operatori del 118. Ad allertarli sono stati gli operatori del numero unico per le emergenze 112.

Ad affiancare i militari clarensi c’era un carabiniere negoziatore da Brescia, a conferma della delicatezza della situazione, gestita per evitare escalation, anche se tutto si è svolto per il meglio e intorno alle 13.00 i tre operai sono scesi dall’impalcatura.

A supportare le operazioni sul posto era presente anche il sindaco di Pontoglio, Alessandro Pozzi, pr seguire da vicino l’evolversi della trattativa. Parallelamente,erano stati avviati contatti con il titolare del cantiere, al fine di chiarire la posizione della ditta e trovare una mediazione che possa sbloccare la situazione.