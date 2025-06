Giallo a Milano, trovato un cadavere in un laghetto del Parco delle Cave: indaga la polizia

Milano – Il nucleo Soccorso alpino fluviale del Comando di Milano ha recuperato intorno alle 6 del mattino nel Parco delle Cave il cadavere di un uomo dall’apparente età di 40 anni. L’operazione di recupero si è svolta nelle prime ore dell’alba in una delle zone lacustri del parco situato nel quartiere Baggio, alla periferia ovest del capoluogo lombardo.

Le autorità ipotizzano che possa trattarsi della stessa persona scomparsa domenica scorsa nei pressi di un laghetto del Parco delle Cave. La scomparsa aveva già attivato le ricerche da parte delle forze dell'ordine nella vasta area verde milanese.

Dopo aver riportato il corpo a riva, i vigili del fuoco hanno immediatamente consegnato la salma alla polizia scientifica per procedere con l’identificazione formale e avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze del decesso. Gli investigatori dovranno ora stabilire l’identità della vittima e ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato al tragico epilogo. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sull’accaduto.