Bergamo, parte il cantiere del nuovo palasport da 2.500 posti sulle ceneri del Palacreberg

Bergamo, 14 giugno 2025 – Formalizzata l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo, nell’area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg. L’impresa vincitrice della gara è la Gvg S.p.A. di Roma, risultata prima in graduatoria che ha visto la presentazione di oltre 50 offerte. L’intervento, affidato a Chorus Life S.p.A. in qualità di stazione appaltante, rappresenta un tassello strategico nel processo di rigenerazione urbana della città.

Base d’asta

Progettata dallo studio A3Architetti di Bergamo, la nuova struttura avrà una capienza iniziale di 2.500 posti, estendibile fino a 3mila, pensata per ospitare competizioni di pallavolo femminile fino alla serie A1 e di basket maschile fino alla serie B. L’inizio del cantiere è previsto per la seconda metà di luglio, e avrà una durata di 15 mesi. Il valore complessivo del progetto a base di gara europea, che include anche la riqualificazione di via Castel Regina per migliorare l’accessibilità all’area, era di 12 milioni e 110 mila euro, aggiudicato con un ribasso offerto del 36,17%.

Partite di pallavolo

“In attesa della realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, la cui costruzione rappresenta un ulteriore comune impegno nella rigenerazione urbana e sportiva della città, confermiamo la disponibilità ad ospitare nella ChorusLife Arena alcune partite del Volley Bergamo 1991 anche nella prossima stagione – ha affermato Francesco Percassi, amministratore delegato di Chorus Life S.p.A. –. Come già dichiarato dal ceo del Gruppo Polifin, Paolo Cervini, tale disponibilità nasce in risposta all’interessamento e alla volontà di collaborazione espressi dall’amministrazione comunale, e si fonda su un’intesa costruttiva con la società sportiva, nel rispetto dei calendari degli eventi della ChorusLife Arena”.