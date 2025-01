Il palazzetto dello sport prende forma . Il Comune si aggiudica un milione di euro

Prende sempre più forma il progetto del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo, il moderno edificio che sorgerà nell’area del vecchio Palacreberg, in via Pizzo della Presolana, e che sarà pronto per la stagione sportiva 2026-2027. Il Comune di Bergamo si è infatti aggiudicato il “Bando sport e periferie“ ottenendo il massimo del contributo richiesto - 1 milione di euro -, fondi confermati dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio che mettono in sicurezza le casse di Palazzo Frizzoni rispetto all’aumento dei costi del progetto per la nuova struttura. L’importo è infatti lievitato negli anni: si è partiti dall’Accordo di programma del 2018 che prevedeva nell’area di Chorus Life l’arena e una palestra da 4,6 milioni di euro. E si è arrivati all’atto integrativo, che ha visto invece la previsione del nuovo palasport da 14 milioni di euro, con il privato Costim che ha raddoppiato il suo impegno da 4 a 8 milioni, più 6 milioni messi dal Comune. L’arrivo del contributo statale permetterà soprattutto di adeguare la nuova struttura alle necessità delle società sportive di aumentare la capienza dell’impianto da 2.500 a 3mila posti, una variante necessaria in particolare per ottemperare alle richieste della Lega Volley. Spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Bergamo, Francesco Valesini: "Abbiamo colto l’occasione di questo bando proprio per poter disporre di risorse economiche aggiuntive a quelle già impiegate sia dalla nostra amministrazione che dal privato, necessarie a realizzare un impianto all’altezza delle aspettative anche delle società sportive". La pubblicazione della gara per l’assegnazione dei lavori è prevista per i prossimi giorni.