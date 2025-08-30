Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

Romano di Lombardia (Bergamo), 30 agosto 2025 – Il sogno di quartiere modello si è dissolto in pochi mesi. Quello che doveva essere il simbolo della rinascita urbana è oggi sinonimo di degrado e paura. Alla mercé di bande di ragazzini che imperversano, dando vita a risse e danneggiamenti. Via Duca d’Aosta, nel quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, rinato – o almeno così doveva essere e sembrava – grazie ai lavori di riqualificazione e all’apertura a febbraio di un nuovo punto vendita Lidl, è diventata oggi teatro di un assedio.

Ciottoli come armi

Le baby gang si sono appropriate del nuovo spazio e lo hanno trasformato nel loro ritrovo. Il fulcro del problema è un muretto che delimita il parcheggio Lidl su via Settembrini. Lì dove i progettisti avevano immaginato una piccola aiuola con sassi ornamentali, oggi si gioca una sorta di tiro al bersaglio che sta esasperando l’intero quartiere. Quei ciottoli decorativi sono infatti diventate armi improvvisate: i ragazzi li scagliano contro auto, finestre, vetrine.

Scene da film

Le telecamere hanno immortalato scene da film: corse, lanci, risse tra adolescenti sempre più violenti. E non si tratta solo di danni materiali, c’è anche il rischio per la sicurezza stradale non è da meno, con sassi che vengono lanciati contro auto in movimento, passaggi bloccati, pedoni costretti a cambiare marciapiede per evitare brutti incontri. La tensione è arrivata fino in municipio. Dopo decine di segnalazioni, il sindaco Gianfranco Gafforelli ha effettuato prima diversi sopralluoghi e poi promesso un cambio di rotta.

L'amarezza del sindaco

“Purtroppo siamo di fronte a un grave problema di ordine pubblico – spiega Gafforellli, primo cittadino – Le strade da percorrere sono due: da un lato il presidio costante delle forze dell’ordine per scoraggiare i raduni; dall’altro è necessario modificare fisicamente l’area, recintando il muretto del parcheggio per impedire il bivacco”. Il dialogo con la proprietà del supermercato è già in corso, ma i residenti e i commercianti reclamano risposte immediate. Con l’imminente apertura delle scuole, gli abitanti temono che le guerriglie tra le baby gang possano esplodere anche nelle ore pomeridiane.