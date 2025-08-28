Ragazzo picchiato a sangue e investito con l’auto: braccialetto elettronico a due giovani di 18 e 20 anni

Romano di Lombardia (Begamo) 28 agosto 2025 – Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento a due giovani italiani di 18 e 20 anni che lo scorso 8 agosto scorso a Romano di Lombardia, aggredirono e pestarono a sangue un ragazzo di 24 anni.

I carabinieri hanno notificato il provvedimento ai due, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato omicidio.

La misura è scaturita da un''indagine avviata nell’immediatezza dei fatti, lo scorso 8 agosto, quando il 24enne venne aggredito per futili motivi in strada, venendo colpito ripetutamente con una sorta di tirapugni rudimentale, un ombrello e un cartello di segnaletica stradale. E mentre la vittima tentava di fuggire, l'investirono con l'auto, causandogli ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Il frame di un video, girato lo scorso 8 agosto da telecamere di sorveglianza, mostra l'aggressione avvenuta a Romano di Lombardia

Le indagini della compagnia carabinieri di Treviglio hanno consentito di ricostruire la dinamica, accertando la responsabilità dei due aggressori. Alla luce della gravità dell'evento e della ricostruzione eseguita, i carabinieri della sezione operativa di Treviglio hanno fornito una serie di indizi di colpevolezza al pm, che ha formulato nei confronti dei due una richiesta di misura cautelare, poi accolta dal gip di Bergamo che ha emesso l'ordinanza a loro carico.