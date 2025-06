Varese, la Meta System salvata da un fondo tedesco: nessun licenziamento per i 250 dipendenti dello stabilimento di Mornago

Varese, 5 giugno 2025 – Si conclude il salvataggio del Gruppo Meta System – il colosso specializzato nella realizzazione di componenti elettrici per il settore auto, fra cui schede per le batterie delle auto elettriche – con la decisione dell'aggiudicazione dell'azienda al fondo tedesco Certina da parte del tribunale di Bologna. Ieri, infatti, Certina ha depositato una proposta di acquisto all'asta indetta dal tribunale, quale unica azienda a partecipare al bando.

La notizia è stata ufficialmente comunicata, non senza un sospiro di sollievo, dai rappresentanti sindacali del settore metalmeccanico delle tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta: "Per gli oltre 500 addetti della Meta System, che ha diversi impianti a Reggio Emilia e uno a Mornago, in provincia di Varese, con 250 dipendenti, sarà garantito il passaggio alla nuova azienda per tutte e tutti, grazie all'accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm".

Un presidio dei lavoratori dello stabilimento di Mornago

Trattative e scioperi

A dicembre scorso e a marzo di quest'anno, ricordano i sindacati, lavoratrici e lavoratori avevano lottato con scioperi a oltranza per ottenere migliori condizioni e garanzie del proprio posto di lavoro. "Ora, grazie all'acquisizione e agli accordi presi, sarà garantita continuità occupazionale insieme alla salvaguardia della contrattazione collettiva aziendale, oltre a un impegno dell'impresa ad anticipare le quote Inps dovute durante l'utilizzo di ammortizzatori sociali".

"La vicenda della Meta System non si conclude qui – dichiarano Fim Fiom Uilm –. È stato raggiunto un grande risultato grazie alle lotte e alla partecipazione di lavoratrici e lavoratori, ma ora ci aspettiamo che venga attuato il piano industriale presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per garantire maggiori volumi produttivi sui siti italiani".

Lavoratori e sindacalisti davanti al Ministero delle Imprese lo scorso febbraio, in attesa della conclusione dell'ennesimo vertice

Conti in rosso

Ancora a inizio primavera nubi fosche e un’estrema incertezza avevano caratterizzato l’atmosfera all’interno del colosso, sia nei suo stabilimenti emiliani sia in quello varesino di Mornago. A febbraio, dopo sette giorni ininterrotti di sciopero, i 450 dipendenti emiliani e i 250 varesini sembravano aver visto nuove prospettive per il proprio futuro. Speranze che a marzo erano di nuovo precipitate, quando la proprietà cinese aveva, a detta dei sindacati, disatteso gli impegni presi per il rilancio della produzione e di un serio piano industriale che coinvolgesse appieno i principali produttori mondiali di auto, fra cui Bmw, Porsche e Volvo. La Meta System deve tuttavia fare i conti con un bilancio da riassestare, a cominciare dal debito piuttosto pesante: 235 milioni di euro di debiti, in gran parte nei confronti dei fornitori.

Chi è Certina

Il fondo Certina è una holding industriale con sede a Grünwald, in Baviera, attiva dal 1997. Specializzata in investimenti in piccole e medie imprese europee in situazioni di transizione o difficoltà, ha realizzato oltre 65 acquisizioni in vari settori, tra cui manifatturiero, automotive e tecnologia. Attualmente, il gruppo comprende 20 piattaforme aziendali tra le quali anche la Scv di Induno Olona.