Malpensa da record: centomila presenze al giorno durante i ponti. Ed ecco i nuovi voli per l’estate

Ferno (Varese) – Effetto ponti vacanzieri, da Pasqua al Primo Maggio è boom di passeggeri per il sistema Malpensa-Linate, Malpensa soprattutto registra numeri da record, a conferma della continua crescita dello scalo. Secondo i dati forniti da Sea, il gestore aeroportuale, dal 1° al 5 maggio sono previsti 750mila passeggeri nel sistema milanese, di questi 550mila transiteranno al Terminal 1 e al Terminal 2 di Malpensa, 200mila a Linate. Nei giorni precedenti, tra giovedì 17 e martedì 22 aprile, Malpensa ha visto circa 600mila passeggeri, con una media giornaliera di 100mila presenze, quindi da Pasqua ai primi di maggio oltre 1 milione di viaggiatori.

Per Malpensa i dati relativi ai primi tre mesi dell’anno confermano la continua crescita del traffico aereo: sono stati registrati 6.452.729 passeggeri, +12,4% rispetto al 2024, a fronte di 47.492 movimenti aerei (decolli e atterraggi), che hanno segnato un aumento del 7,6%.

Una ripresa del traffico che nessuno dopo la pandemia prevedeva così veloce, invece i dati ne confermano l’incremento: nel 2024 i viaggiatori di Malpensa sono stati oltre 28 milioni e hanno superato quelli del 2019, confermando la completa ripresa dello scalo. Intanto è già operativa la stagione summer e per l’estate si annunciano importanti novità: aumentano le frequenze di Singapore Airlines, di Cathay Pacific per Hong Kong, di La Tam per il Brasile, da ottobre sarà Etihad ad aumentare le frequenze salendo da 14 a 18 settimanali per Abu Dhabi. Novità anche verso gli Stati Uniti con l’apertura di nuovi collegamenti diretti su Philadelphia annunciati da American Airlines, tutti i giorni a partire dal 24 maggio, nella stessa data Delta Airlines lancerà il volo per Boston.

Nel mese di giugno invece Wizzair aprirà un collegamento giornaliero per Abu Dhabi, mentre nel mese di luglio sarà la compagnia Vietnam Airlines ad inaugurare il nuovo collegamento per Hanoi. Per l’estate Malpensa offrirà un’ampia gamma di collegamenti con le compagnie come EasyJet, WizzAir e Ryanair che hanno incrementato le loro destinazioni.