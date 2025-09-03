Ragazzo inghiottito dal lago Maggiore: le ricerche a 120 metri di profondità. Impiegati due Rov

Varese 3 settembre 2025 - Sono ripartire le ricerche del ragazzo di ventuno anni scomparso venerdì 22 agosto nelle acque del Lago Maggiore antistanti l'area nota come ''Le Fornaci di Caldè'', a Castelvaccana in provincia di Varese, dopo un tuffo e la mancata riemersione. Da giorni i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno operato con immersioni mirate ma senza esito.

In supporto, nei giorni scorsi, è intervenuto anche il personale subacqueo della Guardia costiera. Da oggi sono impiegati due Rov (remotely operated vehicle), uno dei Vigili del fuoco proveniente dal nucleo sommozzatori della Sardegna e uno del Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Genova. Attualmente le ricerche sono concentrate a circa 120 metri di profondità, seguendo la morfologia del fondale.

Presso la piazza della frazione è stata allestita un'Unità di comando locale (Ucl), da cui il personale Tas (Topografia applicata al soccorso) elabora la cartografia tecnica dell'area interessata. Le operazioni si svolgono con il coordinamento Guardia costiera e il supporto del Reparto operativo laghi di Milano, e la presenza in acqua dei militari dell'Arma dei carabinieri, della Guardia costiera e della Guardia di finanza, a presidio e interdizione della zona operativa.