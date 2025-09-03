Luino, il controllo stradale si trasforma in operazione anti droga: in auto c’erano 600 grammi di cocaina

Luino (Varese), 3 settembre 2025 – Quello che sembrava un semplice controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga con un arresto e un maxi sequestro. Nei giorni scorsi, una pattuglia della Guardia di Finanza di Luino ha fermato un’automobile che, dopo i primi accertamenti, è risultata essere un veicolo clonato. La carta di circolazione mostrata dal conducente riportava come intestataria una società di autonoleggio, ma le banche dati hanno rivelato che in realtà l’auto apparteneva a un privato.

Il comportamento incerto e le risposte evasive dell’uomo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di andare a fondo. Sotto il sedile del passeggero sono così spuntati due panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 600 grammi, la cui natura è stata immediatamente confermata dal test rapido “Drug Screen”.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione del fermato, dove i finanzieri hanno trovato anche 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo e il sequestro della droga, del denaro, dell’auto e della documentazione contraffatta.

Il conducente, un cittadino italiano, è stato portato in carcere con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di falso e ricettazione. L’operazione delle Fiamme Gialle di Varese rientra nell’intensificazione dei controlli sul territorio in questa fase estiva, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti e garantire sicurezza e legalità.