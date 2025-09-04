Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaSettimana corta. Sì nel sondaggio non rispettato
4 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Settimana corta. Sì nel sondaggio non rispettato

Settimana corta. Sì nel sondaggio non rispettato

Niente settimana corta ai Licei di viale dei Tigli a Gallarate, si fa sentire un gruppo di genitori che esprime...

Niente settimana corta ai Licei di viale dei Tigli a Gallarate, si fa sentire un gruppo di genitori che esprime...

Niente settimana corta ai Licei di viale dei Tigli a Gallarate, si fa sentire un gruppo di genitori che esprime...

Per approfondire:

Niente settimana corta ai Licei di viale dei Tigli a Gallarate, si fa sentire un gruppo di genitori che esprime il suo disappunto in un comunicato. Alla fine di luglio sulla questione era stata inviata una lettera alla dirigenza e al Consiglio d’istituto, senza avere risposta. Il modello strutturato su 5 giorni era stato sottoposto nel mese di giugno a un sondaggio, oltre 2.000 le adesioni, con netta affermazione della proposta del nuovo orario. Grandi l’amarezza e la delusione: "Non solo la volontà della maggioranza di un’intera comunità scolastica è stata disattesa – fanno rilevare i genitori – ma anche una richiesta formale e argomentata non ha ricevuto nemmeno l’attenzione di una risposta", mentre è stato confermato l’orario su sei giorni per tutte le classi.

Le famiglie ricordano i fatti in ordine cronologico, a partire dal 3 giugno scorso, quando il Consiglio d’istituto ha indetto "un sondaggio rivolto ai genitori degli studenti frequentanti l’anno scolastico 2024/25, per valutare la possibile adozione della settimana scolastica su 5 giorni in sostituzione dell’attuale modello su 6 giorni". Sottolineano i genitori: "L’adesione è stata altissima, oltre 2.000 partecipanti, con una preferenza netta per la settimana corta". Non solo: "Tra gli studenti il 64% favorevoli ai 5 giorni, tra i genitori 55% favorevoli ". Nonostante questo, il Consiglio d’istituto, spiegano, "ha deliberato nel mese di luglio il passaggio alla settimana corta soltanto a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/27, escludendo le classi attuali". Per i genitori che non hanno ricevuto in merito alcuna comunicazione, "una mancanza totale di ascolto e confronto".

Ros.For.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola