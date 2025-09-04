Settimana corta. Sì nel sondaggio non rispettato

Niente settimana corta ai Licei di viale dei Tigli a Gallarate, si fa sentire un gruppo di genitori che esprime il suo disappunto in un comunicato. Alla fine di luglio sulla questione era stata inviata una lettera alla dirigenza e al Consiglio d’istituto, senza avere risposta. Il modello strutturato su 5 giorni era stato sottoposto nel mese di giugno a un sondaggio, oltre 2.000 le adesioni, con netta affermazione della proposta del nuovo orario. Grandi l’amarezza e la delusione: "Non solo la volontà della maggioranza di un’intera comunità scolastica è stata disattesa – fanno rilevare i genitori – ma anche una richiesta formale e argomentata non ha ricevuto nemmeno l’attenzione di una risposta", mentre è stato confermato l’orario su sei giorni per tutte le classi.

Le famiglie ricordano i fatti in ordine cronologico, a partire dal 3 giugno scorso, quando il Consiglio d’istituto ha indetto "un sondaggio rivolto ai genitori degli studenti frequentanti l’anno scolastico 2024/25, per valutare la possibile adozione della settimana scolastica su 5 giorni in sostituzione dell’attuale modello su 6 giorni". Sottolineano i genitori: "L’adesione è stata altissima, oltre 2.000 partecipanti, con una preferenza netta per la settimana corta". Non solo: "Tra gli studenti il 64% favorevoli ai 5 giorni, tra i genitori 55% favorevoli ". Nonostante questo, il Consiglio d’istituto, spiegano, "ha deliberato nel mese di luglio il passaggio alla settimana corta soltanto a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/27, escludendo le classi attuali". Per i genitori che non hanno ricevuto in merito alcuna comunicazione, "una mancanza totale di ascolto e confronto".

Ros.For.