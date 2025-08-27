Le meraviglie della Valle Olona si vivono in bici

La Valle Olona si racconta a pedali, lentamente e senza fretta. Prosegue il programma di escursioni gratuite promosso dal Parco Pineta e dai Parchi Ate Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali del territorio varesino. L’obiettivo è far conoscere le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche del territorio con un approccio sostenibile, attraverso sei percorsi in bicicletta in calendario tra luglio e novembre. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 31 agosto alle ore 9.30 con un itinerario ad anello tra Mozzate e Lurago Marinone. Il percorso si snoderà lungo la suggestiva Strata Rossa, così chiamata per il caratteristico suolo argilloso, fino a raggiungere la Chiesa Antica di San Giorgio, dove i partecipanti potranno ammirare i preziosi cicli pittorici risalenti al XII secolo. Il rientro avverrà lungo il sentiero sterrato del Lungo Parco, per un itinerario facile ma consigliato alle mountain bike.

Il calendario delle escursioni prevede altri appuntamenti. Il 21 settembre: partenza da Appiano Gentile con visita alla Chiesa di Santo Stefano e tappa a Castelnuovo Bozzente, sede del Parco Pineta, fino alla Madonna del Carmelo. Percorso di difficoltà media, adatto a mountain bike. Il 19 ottobre (pomeridiana): dal Monastero di Torba al Centro Didattico Scientifico di Tradate, in occasione della Festa delle Castagne. Si visiteranno la Chiesa del Crocifisso con affresco del Morazzone e la prepositurale di Santo Stefano. Itinerario facile, preferibile con mountain bike.

Ch.So.