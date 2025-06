L’Asst punta sulla formazione dei medici

Ha preso il via un progetto pilota di Asst Valle Olona per la formazione della classe medica, rivolto ai medici ospedalieri e di medicina generale del territorio. Il primo incontro formativo è stato promosso all’interno del Dipartimento Nefro-Cardio Vascolare, diretto da Nicola Mumoli, dando l’avvio ad un percorso di formazione più esteso ed ampio. Ha sottolineato Francesca Crespi, direttore sanitario di Asst Valle Olona: "A partire da questo mese, i responsabili di ogni disciplina presenteranno – a rotazione – degli argomenti che diventeranno oggetto di confronto, di conoscenza e di discussione. In questo modo, aumenteremo il livello di “rete” e di confronto tra tutte le Unità Operative". Parlare di fare rete” vuol dire "non solo approfondire conoscenze, ma anche scambiare opinioni e best pratice, così da sfruttarle al meglio sia all’interno della struttura ospedaliera, che sul territorio", ha fatto rilevare John Tremamondo, direttore socio sanitario di Asst Valle Olona, "eventi di questo genere servono per rafforzare ulteriormente l’integrazione tra ospedale e territorio".

All’incontro si è parlato di calcolosi renale che, ha spiegato Maria Rosa Caruso, responsabile della struttura complessa di Nefrologia e dialisi. "Alcune volte, può essere espressione di una malattia sottostante. Al momento della diagnosi, per capire la causa della calcolosi renale, si potrebbe scoprire che il paziente ha un aumentato rischio cardiovascolare o altri tipi di malattie". All’evento, con partecipanti sia in presenza che da remoto, hanno aderito 30 medici.

R.V.