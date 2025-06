Violento incendio in una azienda a Castelseprio: ferito un uomo di 61 anni

Castelseprio (Varese), 28 giugno 2025 - Un violento incendio è scoppiato questa mattina a Castelseprio e una persona risulta ferita.

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 8.30 in via Gallarà per un incendio all'interno di una ditta che tratta materie plastiche che, secondo le prime informazioni si tratterebbe della MGM.

Notevole lo spiegamento di mezzi: 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, un veicolo per l'erogazione di schiuma, un furgone per la protezione delle vie respiratorie e un furgone con specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per delle verifiche specifiche in quanto nella ditta vi è una sorgente radioattiva (utilizzata per le fasi di lavorazione) che però non sembra sia stata coinvolta dall'incendio. Non è stato, infatti, necessario almeno per ora diramare avvisi alla popolazione per rischi di inquinamento atmosferico. Sul posto anche il sindaco il sindaco di Castelseprio Silvano Martelozzo

Al momento le fiamme sono state spente e si sta provvedendo con le operazioni di raffreddamento, bonifica e indagini sull'origine del rogo.

Un uomo ferito di 61 anni è stato soccorso dal personale sanitario e poi ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Busto Arsizio.