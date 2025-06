Contro gli incendi boschivi pronti 21 nuovi volontari. Più giovani e nove donne

Si è concluso il corso antincendio Aib per i volontari del Coav Valli del Verbano, 21 i nuovi operatori, 9 sono donne. con la consegna degli attestati da parte del vicepresidente della Comunità Montana Valli del Verbano e assessore alla Protezione Civile Marco Fazio. Il percorso formativo si è articolato su due fine settimana consecutivi di permanenza presso la struttura del Cai di Besozzo al Cuvignone con un intenso programma teorico-pratico.

I partecipanti hanno affrontato tematiche fondamentali per l’attività Aib, tra cui le tecniche di spegnimento, il funzionamento del sistema antincendio in Regione Lombardia, il sistema di monitoraggio adottato dal Coav, l’importanza della consapevolezza del ruolo del volontario e le prove di elicooperazione con il supporto dell’elicottero del servizio regionale, per poi concludere con un’esercitazione tecnica di stendimento che ha visto la creazione di una catena d’acqua, simulando le condizioni operative reali.

"La parola che è risuonata al termine di questo doppio weekend di formazione è stata “gruppo” – ha detto il vicepresidente della Comunità montana Valli del Verbano, Fazio –. Una parola chiave per il sistema di Protezione civile. Grazie all’ormai collaudata metodologia didattica promossa dall’Academy Coav, i nuovi volontari sono da subito inseriti non solo nelle strutture di appartenenza, ma in un organismo ben più ampio quale il coordinamento antincendio boschivo, con conoscenze e pratiche comuni che permettono la massima operatività. Sono stato lieto di vedere crescere le presenze giovanili e femminili. È importante avere nell’insieme dei volontari competenze e sensibilità diverse, è un elemento che arricchisce tutto il sistema". Parole di ringraziamento ha espresso il presidente Simone Castoldi che ha sottolineato:" I nostri volontari rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio".

R.F.