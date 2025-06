Viaggiava in monopattino a 40 km orari. Bloccato, 5mila euro di multa

Andava a 40 km all’ora ma… in monopattino il cui limite è di 6 chilometri orari. Il conducente, un giovane straniero, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale di Gallarate, nei suoi confronti è scattata una multa di oltre 5 mila euro. L’operazione rientra nei controlli effettuati dalla Locale, coordinata dal vicecommissario Giovanni Langella, per monitorare l’uso corretto dei monopattini elettrici in città. Particolare attenzione è stata riservata al mancato utilizzo del casco – obbligatorio in determinati casi – e alla verifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli. Elevate numerose sanzioni, ben lontane da quella toccata allo straniero con il monopattino "truccato". Il veicolo era equipaggiato con sella, specchietto retrovisore e impianto luci, capace di raggiungere velocità ben superiori ai limiti consentiti.