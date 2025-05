Tre giorni d’esercitazione per i volontari

Tre giorni all’insegna della prevenzione, della collaborazione e della preparazione alle emergenze. Da ieri a domani 170 volontari della Protezione civile saranno impegnati in Union 2025, una grande esercitazione di soccorso organizzata dalla Protezione civile di Castano Primo in collaborazione con il raggruppamento Com6. L’iniziativa coinvolgerà anche Vanzaghello, Robecchetto con Induno, Nosate, Buscate, Turbigo e Magnago.

Il campo base verrà allestito nella tensostruttura di Castano, mentre gli scenari di intervento saranno distribuiti sul territorio, con prove operative a Vanzaghello, Turbigo, Magnago e Buscate, dove sarà oggi à la giornata più intensa di simulazioni. Union 2025 rappresenta una tappa fondamentale per mantenere alta la prontezza operativa del sistema di Protezione Civile locale. Le esercitazioni riguarderanno interventi in caso di allagamenti, crolli strutturali, caduta di alberi, black out e altre emergenze che negli ultimi anni, anche a livello locale, hanno richiesto l’intervento tempestivo e coordinato dei volontari.

"Addestrarsi in situazioni simulate ma realistiche – spiegano gli organizzatori – è cruciale per garantire una risposta efficace quando si è chiamati ad agire davvero. Non è solo una prova tecnica ma anche un momento di coesione, confronto e aggiornamento tra i gruppi che operano sul territorio". Fondamentale come sempre il sostegno della comunità locale. La Protezione civile di Castano Primo ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle numerose attività commerciali e realtà del territorio che, anche per questa edizione, non hanno fatto mancare il loro contributo, donando alimenti e materiali utili per il campo base.

