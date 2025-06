Tutti i bimbi ammessi alla ludo scuola

Una buona notizia per le famiglie saronnesi: tutti i bambini che hanno fatto richiesta potranno partecipare alla ludo scuola estiva nel mese di luglio. Lo annunciano in una nota congiunta l’Amministrazione comunale e l’Istituzione Monsignor Zerbi, che comunicano la conclusione dell’iter per l’affidamento del servizio.

Una risposta concreta alle preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi da oltre 400 firme con una richiesta per l’ampliamento dei posti disponibili, inizialmente fissati a quota 100. Dopo la delibera favorevole del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Zerbi, sostenuta anche dal commissario straordinario Antonella Scolamiero, rimanevano alcuni nodi da sciogliere legati all’organizzazione pratica e alla conferma dei preventivi da parte delle cooperative coinvolte.

Ora è arrivato il chiarimento ufficiale: "È in via di conclusione l’affidamento del servizio per il potenziamento della ludo scuola estiva, al fine di accogliere tutte le numerose ulteriori domande pervenute. Il servizio sarà attivo nel mese di luglio, come da calendario, per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. L’estensione non comporterà oneri aggiuntivi per il Comune, poiché sarà finanziata con economie di bilancio dell’Istituzione".

