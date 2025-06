Andy Warhol, genio senza tempo. Sul lago la mostra Memorabilia

Fino a settembre a Laveno Mombello si potranno ammirare le opere di un big dell’arte del Novecento come Andy Warhol. Nel fine settimana ha aperto al pubblico nella doppia sede di Villa Fumagalli e Villa Frua la mostra "Andy Warhol Memorabilia - Rivoluzione Pop". Un’occasione per conoscere da vicino l’universo caleidoscopico di un’icona senza tempo come il pittore e illustratore statunitense, che non ha solo trasformato l’arte ma l’ha addirittura capovolta, facendo del quotidiano un capolavoro, della ripetizione una firma, dell’effimero una forma di eternità. Geniale come pochissimi altri artisti di tutti i tempi. Sono più di 60 le opere esposte tra serigrafie, manifesti, fotografie, riviste e cimeli, molti dei quali autografati dallo stesso Warhol col suo immancabile pennarello nero.

In mostra i soggetti più iconici: le leggendarie Marilyn dai colori acidi, le lattine di Campbell’s Soup diventate simbolo dell’immaginario pop, il packaging elevato a opera d’arte con Brillo Box, la discografia e la cultura musicale raccontata attraverso vinili, copertine e ritratti. E poi le mitiche riviste Interview, specchio di una New York febbrile e glamour e i delicati e potenti Flowers, sintesi di bellezza e artificio. Non manca il mondo cinematografico con due cimeli accattivanti come la vestaglia di Drago e i pantaloncini stelle e strisce di Rocky Balboa direttamente dal film Rocky IV. Tra le chicche anche il guantone da boxe di Muhammad Ali e la storica Polaroid di Warhol, sua compagna di viaggio capace di immortalare personaggi e attimi del suo percorso.

La mostra, aperta fino al 28 settembre, è curata e organizzata da Art Events Mazzoleni in collaborazione con la società Laveno Mombello Srl e con il Comune di Laveno Mombello.

L’esposizione in Villa Fumagalli è aperta martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. Villa Frua invece il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13.30 e il lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.