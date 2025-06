Anziano investito muore in ospedale

Incidente mortale ieri mattina a Gallarate. La vittima è un anziano di 77 anni, B.R., di Cardano al Campo, investito da un’auto in via Forze Armate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati in codice rosso, gli operatori sanitari con l’ambulanza e l’elisoccorso. L’incidente si è verificato dopo le 8: gli agenti della Polizia locale hanno raccolto tutti gli elementi utili fare chiarezza sulla dinamica. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravissime, a causa del violento impatto sull’asfalto: i soccorritori l’hanno intubato e avviato le manovre rianimatorie quindi è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Legnano dove è deceduto poco dopo il ricovero, i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Sembra che il giovane, neopatentato, alla guida della macchina, forse per una disattenzione non avrebbe visto il pedone travolgendolo. L’automobilista si è fermato, è indagato per omicidio stradale. Ros.For.