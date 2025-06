Lavori al ponte sul Villoresi. Bustese chiusa, disagi in vista: "Attendo risposte da Anas"

Chiusa la strada Bustese per lavori al ponte sul Villoresi, il sindaco Elena Carraro ha chieso un incontro urgente ad Anas. Intanto posegue sia la petizione lanciate da alcuni commercianti con attività tra Lonate Pozzolo e Olggio che quella su change.org promossa da cittadini del Novarese. Due iniziative a fronte dei disagi che si annunciano a partire da 30 giugno e fino al 14 agosto a causa della chiusura del tratto della S.S. 527 Bustese in territorio comunale lonatese per lavori al ponte sul canale Villoresi. Per i titolari di attività commerciali, di ristorazione e ricettive la preoccupazione è grande perché lo stop alla circolazione dei veicoli sulla strada di collegamento tra Lombardia e Piemonte interessata anche dalla presenza di Malpensa toccherà i mesi estivi, quindi il periodo di maggior afflusso turistico. Disagi pesanti anche per migliaia di pendolari che stanno raccogliendo firme con la petizione su change.org.

Il sindaco di Lonate Pozzolo Elena Carraro fa sapere: "I lavori sono in capo ad Anas, i comuni subiscono i disagi, per questo ho già inviato una richiesta di incontro ad Anas, un appuntamento chiarificatore per il prossimo giovedì. Attendo una risposta". Alla fine di maggio si è tenuto un vertice in Prefettura a Varese durante il quale sono stati definiti i percorsi alternativi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in conseguenza della chiusura del tratto della S.S. Bustese per i lavori al ponte sul Villoresi. Il traffico sarà deviato lungo le autostrade A4 e A8 e lungo la Statale 341 Gallaratese, che attraversa il Ticino tra Galliate e Turbigo. Per i veicoli leggeri inferiori a 3,5 tonnellate saranno attive ulteriori deviazioni lungo la statale 336 (ponte di Porto della Torre tra Varallo Pombia e Somma Lombardo) e la statale 33 del Sempione (ponte sul Ticino tra Castelletto Ticino e Sesto Calende). Una situazione che causerà disagi per i lavoratori che ogni giorno si spostano nella zona, costretti ad allungare il percorso.

Le autorità si sono impegnate a monitoraree la situazione e a fornire aggiornamenti puntuali per limitare i disagi a cittadini e operatori economici.