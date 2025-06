Dalle Favelas di Recife al palco del cinema Dante

Lo spettacolo Roda Favela sarà in scena venerdì alle 21 al Cinema teatro Dante. Sul palcoscenico 12 attrici e attori del progetto Pé no Chão, iniziativa pedagogica nata nel 1994 nelle periferie di Recife (nord-est del Brasile), che ha sottratto alla strada centinaia di minori attraverso percorsi artistici strutturati. Un lavoro trentennale che ha trasformato musica, danza e teatro in veri e propri strumenti di reinserimento sociale. La produzione teatrale, sviluppata in collaborazione con la Compagnie Ophélia Théâtre, racconta le storie degli emarginati brasiliani attraverso un linguaggio scenico che fonde tradizione locale e drammaturgia contemporanea. Lo spettacolo, che ha già toccato diverse città francesi, approda ora a Castellanza con le sue storie autentiche di resistenza. L’ingresso è a donazione, consigliata di 15 euro. S.V.