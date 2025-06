Secondo caso in due anni nello stesso paese

Una tragedia familiare che Cuasso al Monte aveva già vissuto due anni fa nel mese di ottobre, quando Pierluigi Lachi, 84 anni, sparò alla moglie, Pinuccia Anselmino, poi con la stessa arma, una pistola, si tolse la vita. L’anziana, trovata nell’abitazione della coppia in condizioni gravissime, era deceduta poche ore dopo in ospedale. Un dramma che sconvolse il piccolo paese anche per l’età avanzata dei due coniugi. E ieri per la comunità si è rinnovato lo stesso dolore accompagnato a un profondo senso di smarrimento.

Nel Basso Varesotto altri due casi: nel mese di settembre, sempre nel 2023, a Castellanza, Renato Oggioni, 83 anni, dopo aver tentato di uccidere la moglie, 77 anni, colpendola con un coltello, si era tolto la vita gettandosi dal balcone di casa.

Lo scorso anno nel mese di aprile a Gallarate l’omicidio-suicidio di una coppia di anziani, oltre cinquant’anni di vita insieme: Nadia Gentili, 74 anni e Roberto Iuliano, 78 anni. Il marito, ex poliziotto in pensione, sparò alla moglie e poi si tolse la vita.

Ros.For.