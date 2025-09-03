Entra nella casa appena acquistata e trova un abusivo che dorme nel suo letto

Castellanza (Milano) 3 settembre 2025 – Compra una casa nuova e ci trova dentro un abusivo che dormiva nel suo letto. Succede davvero, non in una sceneggiatura. Una vicenda che lascia l’amaro in bocca e che solleva domande pesanti sulla sicurezza e sul rispetto della proprietà privata.

L'uomo si era organizzato per dormire nell'abitazione del malcapitato proprietario (foto di archivio)

La porta chiusa (trovata spalancata)

Il nuovo proprietario aveva acquistato l’immobile a inizio anno e, nell’attesa di sistemarlo, lo aveva lasciato chiuso e protetto. Al suo ritorno, però, ha trovato la porta spalancata, la serratura mancante e, soprattutto, un uomo di origini nordafricane tranquillamente accampato al piano superiore. Non un passaggio fugace: il “nuovo inquilino” aveva persino allestito un giaciglio, come se fosse pronto a rimanere lì per settimane.

Come è finita

All’arrivo dei carabinieri l’uomo è stato allontanato. Nel cortile sono saltate fuori anche un paio di biciclette di dubbia provenienza, probabilmente rubate in zona, ulteriore segno di un’occupazione che nulla aveva di improvvisato. Resta la rabbia di chi, dopo aver investito in una casa, si trova a doverla liberare da un intruso come se fosse il problema principale. E resta l’interrogativo: possibile che un cittadino debba temere di non essere più padrone neppure delle quattro mura che ha comprato con sacrificio?