Travolge tre ragazzi. Positiva all’alcoltest

È risultata positiva all’alcoltest l’automobilista che nella notte tra sabato e domenica ha travolto sulla Provinciale del lago di Varese, nella zona della Schiranna, tre giovani, due dei quali, un diciannovenne e una ventenne, trasportati in ospedale in codice rosso, il terzo in codice giallo. I valori rilevati alla conducente, una ventenne, erano superiori ai limiti di legge, la giovane è indagata per lesioni stradali con l’aggravante della guida in stato d’ebbrezza.

Migliorano nel frattempo le condizioni dei feriti ricoverati in ospedale in codice rosso, dopo il violento impatto, per fortuna le condizioni di entrambi si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto all’arrivo dei soccorsi, nessuno è in pericolo di vita. I carabinieri del comando provinciale di Varese sono al lavoro per ricostruire la dinamica, sequestrata l’auto coinvolta nell’investimento quindi proseguono tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione l’ investimento è avvenuto in un tratto di strada buio, nei pressi di un locale dove i tre ragazzi avevano trascorso la serata, poco distante dal luogo dell’incidente. Quanto accaduto, fortunatamente con conseguenze meno gravi di quanto si era temuto, riaccende l’attenzione su lla pericolosità di quel tratto di provinciale soprattutto di sera lungo la quale gli avventori dei locali in tanti casi camminano a piedi per raggiungere le auto parcheggiate, spesso sulla carreggiata.

L’automobilista che l’altra notte non avrebbe visto i tre giovani, probabilmente complice il buio, è risultata positiva all’alcoltest.

Rosella Formenti