Paura a Busto Arsizio, coppia aggredita senza motivo dai “maranza” in piazza Garibaldi

Busto Arsizio (Varese), 1 settembre 2025 – Un nuovo episodio di violenza ha scosso il centro cittadino nella serata di ieri, domenica 31 agosto, riportando alla ribalta il fenomeno delle baby gang e dei cosiddetti “maranza” che da tempo preoccupa residenti e commercianti. Intorno alle 21, un uomo di 41 anni e una donna di 44 stavano passeggiando in piazza Garibaldi, a pochi passi da Palazzo Gilardoni, quando sono stati circondati da tre giovani, descritti come molto giovani e a quanto pare di origini nordafricane. Senza alcuna ragione, il gruppo ha prima utilizzato spray urticante contro il 41enne, mettendolo fuori gioco con gravi irritazioni agli occhi, e subito dopo ha aggredito la donna, che per fortuna non ha riportato conseguenze. L’uomo, rimasto quasi cieco per alcuni minuti a causa dell’effetto dello spray, è stato soccorso e portato in ospedale in codice verde. La compagna, approfittando del fuggi fuggi generale, è riuscita a chiamare il 112. I tre aggressori, resisi conto dell’arrivo imminente dei carabinieri, sono fuggiti velocemente attraversando via Fratelli d’Italia e dileguandosi verso via Milano.

Testimonianze e telecamere

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze, tra cui quella di un ciclo-fattorino che ha assistito agli ultimi momenti dell’aggressione. Secondo quanto emerso, i tre ragazzi avrebbero un’età compresa tra i 16 e i 18 anni. Al vaglio ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, da cui potrebbero arrivare elementi utili per l’identificazione. L’episodio resta senza una chiara motivazione: dai primi accertamenti non sarebbero emersi tentativi di rapina o altre ragioni apparenti dietro l’aggressione. Un atto gratuito, che si inserisce in una scia di episodi analoghi già registrati a Busto Arsizio, confermando la presenza di gruppi giovanili violenti che continuano a creare allarme in città.