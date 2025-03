Lombardia: Presentata la Webapp 'Cammini della Fede' per il Giubileo 2025

Una guida digitale per viaggiatori dell’anima, capace di coniugare spiritualità, bellezza paesaggistica e cultura. È stata presentata durante la fiera ‘Fa’ la cosa giusta’ a Fiera Milano-Rho, la webapp ‘Cammini della fede’, sviluppata dal servizio informatico della Conferenza episcopale italiana (Cei) in vista del Giubileo 2025. All’inaugurazione hanno preso parte il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi e don Marco Fagotti. A portare il saluto istituzionale di Regione Lombardia è stata l’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali. "I cammini religiosi – ha detto Mazzali – sono molto più di percorsi fisici: sono viaggi interiori, esperienze che intrecciano fede, silenzio, natura, storia e tradizione. Con questa webapp offriamo a pellegrini e turisti uno strumento semplice ma straordinariamente ricco, per scoprire, o riscoprire, l’anima spirituale della Lombardia".

La webapp, consultabile da smartphone, offre una mappa interattiva dei Cammini giubilari che attraversano la regione e non solo, tra cui spiccano la Via Francigena, la Via Matildica, la Via di Francesco e la Via Romea Strata, tutte vie millenarie che conducono a Roma, cuore del Giubileo. "Attraversare la Lombardia lungo la Via Francigena – continua l’assessore – significa entrare in contatto con borghi dal fascino senza tempo come Orio Litta, Lodi Vecchio e Pavia, ammirare luoghi d’arte, camminare accanto a corsi d’acqua antichi e sentire il respiro della natura nel Parco del Ticino. La Via Matildica, invece, ci porta alla scoperta di autentici gioielli spirituali, come l’Abbazia di San Benedetto Po, nel Mantovano, uno scrigno di affreschi e silenzio che racconta secoli di fede".

L‘App è organizzata attorno ai tre bisogni fondamentali del viandante: pregare, mangiare, dormire. Ogni punto d’interesse è georeferenziato e corredato da informazioni pratiche e spirituali, così da costruire un’esperienza completa, che unisce raccoglimento e accoglienza. Inoltre, per ricevere il “Testimonium” giubilare, sarà sufficiente percorrere almeno 100 chilometri a piedi (o 200 km in bicicletta) lungo uno dei Cammini riconosciuti. Il sistema della WebApp registrerà in automatico i tratti percorsi e genererà il certificato digitale. Regione Lombardia ha anche mappato 69 chiese giubilari, tutte consultabili sulla piattaforma turistica inLOMBARDIA.it (https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/turismo-relig ioso-lombardia/le-chiese-e-i-cammini-giubilari-della-lombardia).