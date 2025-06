Giornata di sport e memoria. Nel nome dei caduti in servizio

Nel centro sportivo “A. Spoldi” di Castiglione d’Adda, la “Giornata dello Sport” organizzata dalla segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia – SAP di Lodi, nell’ambito del Memorial Day SAP 2025. L’evento ha visto una grande partecipazione di appartenenti alle forze dell’ordine, della delegazione del SAP Piacenza e di numerosi cittadini, riuniti per una giornata di sport e memoria. I partecipanti si sono sfidati in quattro tornei: padel, beach volley, calcio balilla e ping-pong, in un clima di sana competizione e condivisione. La manifestazione è stata aperta con l’intervento del segretario provinciale SAP Claudio Galluzzi, che ha ricordato origini e finalità del Memorial Day: "Il SAP, all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha istituito il Memorial Day per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. Oggi, in particolare, vogliamo onorare la memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco il 12 giugno scorso nei pressi di Francavilla Fontana (Brindisi), osservando un minuto di silenzio in suo ricordo". Significativa la presenza del comandante della stazione dell’Arma dei carabinieri di Castiglione d’Adda, che ha voluto rendere omaggio al collega caduto, sottolineando il valore del servizio e del sacrificio.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, la partecipazione del segretario nazionale SAP Gianpiero Timpano, che ha ribadito l’impegno del sindacato nel promuovere il Memorial Day in tutta Italia. La Giornata dello Sport ha rappresentato il momento conclusivo del Memorial Day SAP Lodi 2025, avviato il 30 maggio scorso con una cerimonia di commemorazione presso la sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, durante la quale sono stati ricordati i colleghi caduti nella provincia lodigiana: Antonio Seduta, Stefano Villa e Giuseppe Beolchi. Alla commemorazione erano presenti, oltre al segretario Timpano, il capo di gabinetto del prefetto di Lodi, Antonella D’Amico, il vicario del Questore di Lodi, Daniel Segre, il cappellano della Polizia di Stato, don Fabio Volpato, e una delegazione dell’Anps. "La segreteria provinciale SAP di Lodi desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno preso parte alla Giornata dello Sport, contribuendo con la loro presenza a un importante momento di memoria, sport e condivisione".