Lo stadio diventa green. Pannelli solari all’oratorio: "Così risparmieremo"

Sport e sostenibilità corrono ora fianco a fianco nel centro sportivo di Castiglione d’Adda che è il quartier generale della Società Sportiva Frassati Calcio. Nei giorni scorsi è stato infatti completato un importante intervento di efficientamento energetico che rende l’impianto sportivo Monsignor Parazzini, situato all’interno dell’oratorio San Luigi, un vero esempio di innovazione e rispetto per l’ambiente. Al centro del progetto, un moderno impianto fotovoltaico da 20 kW, dotato di sistema di accumulo da 40 kWh, capace di sostenere i principali consumi della struttura: dall’illuminazione del campo da calcio, agli spogliatoi, fino ai servizi ausiliari e di una caldaia a doppia condensazione collegata a un bollitore da 3.000 litri, in grado di garantire acqua calda continua per tutti gli spogliatoi. Per massimizzare l’efficienza, sono state ridotte le distanze tra il generatore di calore e i punti di erogazione. Completa il sistema un impianto solare termico che lavora in sinergia con la caldaia e la resistenza elettrica, assicurando la produzione di acqua calda attraverso una combinazione intelligente di fonti rinnovabili e tradizionali: sole, energia elettrica e gas. Per una gestione ottimale, è stato inoltre realizzato un vano tecnico dedicato, situato in prossimità degli spogliatoi, che ospita il generatore e il bollitore.

Al centro di questa grande rivoluzione è stata Enegreen S.p.A., azienda di Codogno già sponsor della Frassati Calcio, che ha scelto di dotare il centro oratoriano, confermando così il proprio impegno a favore del territorio. Un gesto che va oltre la sponsorizzazione, che contribuisce concretamente alla crescita e al miglioramento della struttura. Un progetto che guarda al futuro. Quello appena concluso è un intervento infatti che dimostra come l’innovazione tecnologica possa migliorare in modo concreto l’efficienza energetica delle strutture sportive, riducendo i consumi e contribuendo a un futuro più sostenibile.

"E non è solo l’ambiente a guadagnarci – sottolinea Lino Lomi, presidente di Enegreen S.p.A. - con costi di gestione più contenuti, la società sportiva potrà investire maggiori risorse nei giovani atleti e nella comunità che anima ogni giorno il campo oratoriano della Frassati Calcio. Per Enegreen è un orgoglio contribuire in modo concreto a un progetto che unisce sport, innovazione e sostenibilità e siamo convinti che il futuro passi anche da iniziative locali come questa, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre l’impatto ambientale delle strutture che ogni giorno animano la nostra comunità". "Non posso che elogiare una iniziativa come quella messa in campo da Enegreen: ne beneficia la Frassati Calcio, che grazie alla riduzione delle spese per l’energia può convogliare più risorse nelle attività prettamente sportive, ma anche l’ambiente. I consumi di energia, in una attività sportiva come la nostra, possono essere alti: illuminazione, riscaldamento degli spogliatoi, acqua calda per le docce… l’utilizzo di impianti efficienti e lo sfruttamento dell’energia solare ci ha consentito di ridurre sensibilmente i consumi e quindi i costi" commenta Michelangelo Forni, presidente della Frassati Calcio.