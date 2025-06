ArteVino vuole stupire ancora. Etichette e gastronomia in vetrina. Mostra degli scatti di Galimberti

Si apre alle 19,30 di oggi con la serata inaugurale ad inviti, riservata ad autorità ed ospiti d’eccezione, la diciannovesima edizione della kermesse “ArteVino”, ormai appuntamento attesissimo grazie al quale Maleo diventa capitale eno-culturale. La manifestazione, quest’anno si snocciola, nei due fine settimana consecutivi del 20, 21 e 22 giugno e del 27, 28 e 29 giugno. Location dell’evento sarà il giardino di Villa Trecchi, edificio settecentesco che è uno dei simboli del borgo. Le sei serate si aprono alle 19 per concludersi, con la chiusura dei cancelli, all’1 del giorno successivo. Il cuore pulsante di “ArteVino” sarà anche quest’anno la degustazione dei vini, con una selezione di circa duecento etichette selezionate in arrivo da Italia e Francia italiane e francesi. Inoltre, chi varcherà la soglia di Villa Trecchi troverà birre artigianali, distillati e amari, andando così a comporre un’esperienza di degustazione completa per tutti i palati. In accompagnamento al vino ci sarà cucina gourmet con eccellenze del territorio. Gli chef di ArteVino proporranno infatti creazioni gastronomiche utilizzando materie prime di altissima qualità e prodotti a chilometri zero. Tante le eccellenze del territorio che hanno aderito e che faranno assaggiare i loro prodotti. Per i salumi l’azienda agricola F.lli Lodigiani, la macelleria Polenghi, il salumificio Capitelli; per i formaggi il caseificio Zucchelli, Angelo Croce, Le Camosciate di San Tommaso, Latteria Pizzighettone; per le specialità: Latte biologico dell’Azienda Salvaderi, paste fresche dei Fratelli Casali, il Biscotto Codogno e la Cotognata della pasticceria Cornali.

Non mancheranno poi, come sempre, musica dal vivo e spettacoli. Ogni serata sarà animata. Si comincia venerdì sera con sul palco “DebH“ – Acoustic trio. Poi, sabato sul palco “Black Coffee duo“ e “Jc Cinel Band“. Quindi, domenica, “Soundflies trio“. Il weekend successivo show, il venerdì, di Eleonora Montagnana, mentre sabato toccherà a “Curly Project“ e “The Mullers“. Gran finale domenica con Carlo Poddighe. Sul fronte della cultura ospite d’onore sarà il celebre fotografo Maurizio Galimberti, con un’esposizione delle sue opere e una performance dal vivo in programma sabato 21 giugno. Il programma culturale include masterclass gratuite con enologi e sommelier (sabato 21 e 28); laboratori per bambini (domenica 22 e 29); osservazione astronomica (sabato 28); danza acrobatica con Gruppo Ensemble (venerdì 27). "Grazie al programma ricco e all’ingresso gratuito, è adatto a coppie, famiglie, amici e amanti del buon vino – sottolineano i promotori, che si augurano di accogliere migliaia di presenze da tutta la Lombardia.