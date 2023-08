Maltempo, rientra l’allerta in Alta Valtellina. A Bormio e Valdisotto tornano i residenti e turisti evacuati

Sondrio – La situazione in Alta Valtellina sta pian piano tornando alla normalità. È bastata una schiarita, una giornata in cui il sole ha incominciato a fare capolino per riportare la normalità o quasi nelle zone dell’Alta Valle colpite nella giornata di lunedì dalla furia del ciclone Rea. Fiumi e torrenti si sono ingrossati e alcuni sono anche esondati provocando ovviamente preoccupazione tra i residenti e i turisti ancora presenti in Alta Valtellina. La situazione più critica è stata quella di Valdisotto dove il Frodolfo, nei pressi della confluenza con il fiume Adda, è esondato costringendo a chiudere un tratto di SS 38 e, soprattutto, a far evacuare una decina di persone.

"L’allarme è rientrato e per fortuna si va verso la normalità – dice il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini -, tutti i residenti sono rientrati nelle loro case. La pioggia ha smesso di scendere, le condizioni sono decisamente migliorate e tutto sta tornando entro la norma. Noi come comune di Valdisotto abbiamo iniziato delle opere per alzare gli argini e per allungarli mentre Regione Lombardia aveva incominciato proprio una decina di giorni fa alcuni lavori per lo svaso del Frodolfo lungo l’argine". Ma il maltempo è arrivato prima del termine dei lavori.

"Tra poco, ci hanno assicurato da Regione Lombardia, questi lavori riprenderanno e verranno ultimati ma l’ente regionale ci ha assicurato che verrà effettuato anche un secondo intervento di svaso. Sono interventi molto importanti perché una volta ultimati ci consentiranno di essere più tranquilli…". Una volta rientrato negli argini il Frodolfo è stato possibile ripristinare anche la viabilità lungo il tratto di statale 38 a Cepina, nel comune di Valdisotto, chiuso per diverse ore nella giornata di lunedì con gli utenti costretti ad una deviazione per raggiungere o per lasciare l’Alta Valle.

Situazione sotto controllo anche a Santa Caterina Valfurva e a Bormio dove tutti i cittadini evacuati che sono ritornati nelle loro abitazioni.

A Santa Caterina l’esondazione del Frodolfo ha provocato danni ad alcune strutture turistiche e ad alcune abitazioni. Rimane in vigore a Livigno l’ordinanza di sospensione dell’uso potabile ed alimentare dell’acqua per tutte le utenze ubicate sul territorio, escluso Trepalle, fino alle 17 della giornata odierna. Lo stesso provvedimento è stato adottato a Valdidentro per le frazioni di Pedenosso, S.Antonio e Semogo.