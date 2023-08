Maltempo a Sondrio: esondazioni, smottamenti e 36 evacuati da Bormio, Valdisotto e Valfurva

Sondrio, 28 agosto 2023 - Pioggia intensa sul fondovalle e anche in quota, scantinati e piani terreni allagati come alcuni sottopassi stradali, piccoli torrenti esondati, smottamenti di non grosse dimensioni, strade e valichi alpini chiusi e 36 persone evacuate in via precauzionale.

L'ondata di maltempo ha investito violentemente anche la provincia di Sondrio, e oggi il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha convocato una riunione di protezione civile per fare il punto della situazione anche alla luce degli eventi che hanno interessato in particolare i paesi di Valdisotto, Bormio e Valfurva a causa delle intense precipitazioni che hanno superato i 200 millimetri nelle 24 ore. Nel corso della riunione si è appreso che l’esondazione del torrente Frodolfo, in località Santa Lucia, in territorio comunale di Valdisotto e Bormio, alla confluenza con l’Adda, ha comportato l’evacuazione a titolo precauzionale delle abitazioni, per un totale di circa 20 persone, ricollocate in luoghi sicuri presso familiari e amici. Nel Comune di Valfurva, invece, l’esondazione dello stesso torrente ha comportato l’allagamento di alcuni seminterrati di strutture alberghiere e a scopo precauzione 16 ospiti sono stati evacuati e spostati in altre strutture.

Anche le sciovie e le piste da sci della ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, dove si pratica lo sci estivo da giugno ai primi giorni di novembre, vista la situazione meteo, sono state provvisoriamente chiuse, su decisione della Sifas, la gestione che gestisce gli impianti di risalita. "Si riaprirà non appena torneranno le condizioni di massima sicurezza ", ha detto il direttore Umberto Capitani.