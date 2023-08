Maltempo, esonda il torrente Frodolfo: evacuate case a Santa Lucia. Chiusa galleria sulla statale 38

Sondrio – Allarme maltempo e dissesto idrogeologico anche in Valtellina. Oggi, lunedì 28 agosto, in mattinata è esondato il torrente Frodolfo.

Sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia a Valdisotto: in totale è fuori casa una decina di persone. I vigili del fuoco sono al lavoro con idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage.

Il Frodolfo è un torrente di montagna: la sua sorgente si trova nel ghiacciaio dei Forni, successivamente il corso d’acqua si sviluppa in Valfurva e confluisce nell’Adda poco dopo l’abitato di Bormio.

Monitoraggio in provincia

L’attenzione è alta in tutto il Sondriese. Sono state chiuse diverse piste ciclabili in più paesi di Valtellina e Valchiavenna. Lo stesso è accaduto ad alcune strade, con la deviazione del traffico su percorsi più sicuri. Una piccola frana, invece, si è verificata a Prata Camportaccio, in Valchiavenna. I torrenti sono ingrossati un po' ovunque. In particolare è tenuto monitorato il Mallero, corso d’acqua che taglia in due il capoluogo valtellinese.

Più tardi, verso mezzogiorno, è stata chiusa la statale 38 dello Stelvio fra il chilometro 99+800 e il km 100+200, ossia l'ultima galleria prima di giungere a Bormio. La località non è isolata, il traffico viente deviato sulla provinciale.

(notizia in aggiornamento)