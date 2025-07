Vacanze secondo i turisti. Crescono single e stranieri

I polacchi ci adorano e le vacanze all’insegna delle esperienze hanno ormai sorpassato la villeggiatura formato famiglia. In Valle si sta benissimo, ma sulla connessione wi-fi si potrebbe far meglio. La reputazione è tutto. O quasi, anche in campo turistico. Sapere come giudicano l’esperienza le persone che di recente in Valtellina e Valchiavenna hanno soggiornato può essere utile anche a correggere qualcosa. In questo senso un efficace strumento in più è rappresentato dalla piattaforma Iodah, adottata da Apf Valtellina e condivisa gratuitamente con i Consorzi turistici e gli operatori della ricettività. Grazie alla possibilità di raccogliere, elaborare e leggere grandi volumi di dati digitali, Iodah offre una visione completa delle dinamiche del settore, non soltanto quantitative, ma pure qualitative. Uno degli elementi più significativi emersi grazie alla piattaforma è, ad esempio, l’analisi delle recensioni online: oltre 330mila giudizi espressi da turisti italiani e internazionali e relativi a ospitalità, ristorazione e attrazioni.

Il giudizio complessivo sulla provincia di Sondrio raggiunge un punteggio di 87,2 su 100, con una particolare eccellenza nel settore ricettivo. L’Hospitality Reputation Index si attesta infatti su 89,6, grazie al contributo di oltre 200mila recensioni: il punteggio è di 86,3 per le strutture alberghiere e addirittura di 90,5 per quelle extra-alberghiere. Gli aspetti più apprezzati? Lo staff, la pulizia e il comfort, tutti premiati con valutazioni che superano i 90 punti. L’unico elemento che mostra margini di miglioramento riguarda la connessione wi-fi, comunque giudicata positivamente con un 87,7. Anche il mondo della ristorazione valtellinese registra buone performance: il Food & Beverage Reputation Index si attesta su 81,9, frutto di ben 95mila recensioni. La forza di Iodah sta anche nella sua capacità di leggere le trasformazioni nei comportamenti di viaggio. I dati più recenti, relativi all’estate 2025, mostrano un cambio di passo: i viaggiatori singoli, infatti, sono in netto aumento, dal 13% del 2022 al 20% nel giro di tre anni.