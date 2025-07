Il sindaco: sicurezza fondamentale, serviranno giorni

"Abbiamo incontrato gli sfollati e spiegato loro la situazione: la messa in sicurezza è imprescindibile e comporterà tempi che non saranno certo brevi". Nessuna ufficialità da parte del sindaco Alessandro Pedrini, ma potrebbero passare anche un paio di settimane prima che gli oltre sessanta sfollati delle frazioni di Tola, Aquilone e San Bartolomeo possano far rientro nelle abitazioni che da lunedì nel tardo pomeriggio sono stati costretti ad abbandonare in seguito alle colate detritiche scese a valle a causa del violentissimo temporale che ha colpito la zona, bloccando la provinciale 27 – la vecchia Statale 38 – in tre punti e lo svincolo d’ingresso alla Strada statale 38 a Tola. In questi giorni sono potuti rientrare brevemente nelle proprie abitazioni, scortati dai Vigili del Fuoco, a recuperare medicine e vestiti, ma la permanenza da parenti e amici o all’Hotel Cepina, dove la maggiorparte degli evacuati è ospitata, durerà ancora. Dalla montagna si vede scendere materiale e gli stessi sopralluoghi effettuati anche ieri confermano come il versante sia ancora instabile. E le previsioni per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sono previsti, in particolare, nuovi temporali la sera e di notte. Proseguono intanto i lavori di pulizia della zona - ventiquattro gli automezzi all’opera, tra cui i mezzi speciali del nucleo Gos (Gruppo Operativo Speciale) dotati di escavatori e attrezzature per il movimento terra - mentre il sindaco di Valdisotto insieme ai tecnici è impegnato nella redazione del Verbale di Somma Urgenza, una sorta di primo bilancio dei danni che servirà per definire un piano di messa in sicurezza di fabbricati e infrastrutture, Provinciale 27 in primis, ancora impraticabile. Da rimarcare l’impegno immane dei Vigili del Fuoco, sul posto da lunedì sera insieme a squadre arrivate in rinforzo dai comandi provinciali di Lecco, Como, Brescia e Bergamo e della Protezione civile della provincia. Sara Baldini