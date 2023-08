Maltempo Milano e Lombardia, pioggia incessante tutta la notte. Rimane l’allerta rossa per rischio idrogeologico

Milano, 28 agosto 2023 – È stata una notte di temporali e pioggia senza sosta, quella appena trascorsa tra domenica e lunedì a Milano e in altre zone della Lombardia. Un maltempo ampiamente previsto un po’ su tutta la Lombardia, dove ancora per la giornata di oggi la Protezione civile ha emesso un allerta rossa per la nostra regione per rischio idrogeologico. La zona più in pericolo, secondo il bollettino, sarà la Valchiavenna e il nodo idraulico di Milano. Per buona parte del territorio lombardo vige, comunque, allerta arancione.

La peggio l’ha avuta la Liguria, dove nella notte un violento nubifragio ha allagato diversi punti. A Genova sono caduti 80 millimetri di acqua in sessanta minuti. Allagamenti in tutta la città: dalla stazione Principe, alle zone centrali. Sottopassi chiusi, tombini saltati e brevi black out. In tilt, a causa dei fulmini, gli impianti ferroviari a Novi Ligure: disagi sulla linea Torino-Genova con alcuni treni costretti a fermarsi.

Come detto, per tutta la notte la città è stata spazzata da pioggia e vento, non forte – fortunatamente – come quello del nubifragio di fine luglio. Come risultato, in città c’è stato qualche allagamento, qualche albero pericolante a causa proprio del vento. Non si contano, per ora, danni più ingenti, anche se i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte (un centinaio le telefonate ricevute), specialmente nella zona est della città. In più non sono ancora terminati gli interventi legati alle piogge dei giorni scorsi. La mattinata è iniziata invece con un cielo azzurri a sprazzi.

Intanto a causa di una frana in Savoia i treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati. La circolazione, si legge nelle informazioni di Trenitalia sul traffico ferroviario, permane sospesa tra Modane e Chambéry. I treni cancellati di oggi e domani sono: Fr 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); Fr 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane – Milano Centrale (14:07); Fr 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane – Milano Centrale (22:07); Fr 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).

L’attenzione resta alta anche per la giornata di oggi. La protezione civile ha attivato l'allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. Il bollettino della Protezione civile prevede per lunedì precipitazioni “da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata”.

Nel corso della mattina e del primo pomeriggio le perturbazioni si sposteranno da Ovest verso Est ma fenomeni temporaleschi potrebbero persistere fino a sera. Le autorità ricordano che “fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.