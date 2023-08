Bormio e Valfurva, 36 evacuati. In Valtellina torna l’incubo alluvione

Sondrio, 29 agosto 2023 – Allagamenti , corsi d’acqua esondati, piccoli smottamenti, strade e passi alpini chiusi e 36 persone evacuate in via precauzionale. L’ondata di maltempo ha investito violentemente la provincia di Sondrio e la Lombardia - proprio nel giorno in cui il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per 12 mesi, in regione a seguito degli eventi meteorologici di luglio con lo stanziamento dei primi 9,4 milioni di euro - ieri mattina il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha convocato una riunione di Protezione Civile per fare il punto della situazione anche alla luce degli eventi che hanno interessato in particolare i Comuni di Valdisotto, Bormio e Valfurva a causa delle intense precipitazioni che hanno superato i 200 millimetri nelle 24 ore.

Nel corso della riunione si è appreso che l’esondazione del torrente Frodolfo, in località Santa Lucia, alla confluenza con il fiume Adda, nel territorio di Valdisotto e Bormio, ha comportato l’evacuazione di 20 persone, ricollocate in luoghi sicuri presso familiari e amici. Nel Comune di Valfurva, invece, l’esondazione dello stesso torrente ha comportato l’allagamento di alcuni seminterrati di strutture alberghiere con 16 ospiti evacuati.

"Una situazione causata dallo scioglimento del ghiacciaio oltre che dalle piogge – afferma il sindaco di Valdisotto, Alessandro Pedrini –. Sarà indispensabile procedere, nei prossimi giorni, con massicce operazioni di svaso". Per quanto riguarda la viabilità, invece, in territorio di Valdisotto la statale 38 dello Stelvio è stata chiusa fino alle 16.

A Madesimo si è registrato un distacco dal ghiacciaio presente sul Pizzo Ferré in Valle Spluga, con il conseguente innalzamento della portata dei torrenti Liro e Schirasolo. Piccola frana anche a Prata Camportaccio. Disposta la chiusura del Passo dello Spluga fino alle ore 17 di ieri. Chiuso anche il Passo San Marco.