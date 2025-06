“Valtellina 114“. Le storie locali in un podcast

Perché sopravvivano, possano rappresentare un prima da cui prendere le mosse o un precedente da non ripetere, i ricordi vanno salvati. È sempre stato così, a partire dalle incisioni rupestri. A cambiare sono i tempi e dunque il mezzo che si sceglie per non disperdere la memoria. Nasce (anche) da queste considerazioni il podcast “Valtellina 114“, progetto che intreccia storie locali, sostenibilità ambientale e partecipazione civica per creare un racconto collettivo del cambiamento climatico in Valle.

Sabato 5 la Casa della Cultura di Talamona in via Don Cusini 49 ospiterà un evento aperto a cittadini e visitatori per partecipare alla creazione del podcast, condividendo esperienze, memorie e riflessioni. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune (nella foto, il sindaco Davide Megola) e il supporto di Studio Shift di Morbegno, della Pro Loco di Talamona e della Eit Community, che ha scelto il progetto per l’impatto positivo sul territorio e il potenziale replicabile in altre aree europee.

Il programma (la partecipazione è gratuita, è possibile registrarsi online su www.valtellina114.com) prevede alle 15.30 un’introduzione con esperti in materia ambientale e turismo, cui faranno seguito il laboratorio di raccolta delle storie locali e la chiusura dei lavori con aperitivo a base di prodotti tipici. Il podcast è vincitore del Design Sprint 4Planet Festival, promosso da Eit Community Ignite Neb e sostenuto dall’iniziativa New European Bauhaus (Neb). Il progetto si è anche aggiudicato un percorso di incubazione attraverso Neb Grow, ricevendo un contributo in servizi del valore di 10mila euro per sviluppare un podcast partecipativo incentrato sul cambiamento climatico e sul turismo lento sul Sentiero Valtellina.

