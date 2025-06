Ecco “Valleys4Actions“, un calendario di eventi unisce Italia e Svizzera e la Valtellina fa da “ponte”

Sondrio, 29 giugno 2025 – Unione d’intenti, scambio di esperienze, progetti comuni: Valleys4Actions, il progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg VI Italia-Svizzera 2021/2027, dopo il lancio ufficiale del marzo scorso, cresce e comincia a presentare i primi progetti concreti. L’incontro e gli eventi, tenutisi a Sondrio, tra Palazzo Sertoli e i giardini Sassi, hanno consentito ai partner di delineare le azioni del progetto nel loro sviluppo futuro.

I lavori della mattina, terminati nel primo pomeriggio, sono stati ospitati nella prestigiosa sede, gentilmente messa a disposizione da Le Village di Crédit Agricole, con il Salone dei Balli che ha fatto da scenario ai momenti pubblici. Il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini ha espresso la sua soddisfazione per la programmazione condivisa e la collaborazione transfrontaliera.

Gli interlocutori

Sui tavoli tematici strategici si sono soffermati Filippo Pighetti, direttore del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, Gianpiera Vismara di Anci Lombardia, coordinatrice dei dipartimenti Cultura, Turismo, Sport, Politiche giovanili e Istruzione, Educazione ed Edilizia scolastica, e Andrea Garzulino, docente del Politecnico di Milano, che ha annunciato l’istituzione di un dottorato di ricerca dedicato al progetto.

Sondrio capofila

Valleys4Actions vede il Comune di Sondrio nel ruolo di capofila per la parte italiana, la Regione Bernina per quella svizzera e, quali partner: Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Riverbero e Valposchiavo Turismo per il Cantone dei Grigioni; Fondazione Politecnico di Milano, Anci Lombardia, Coldiretti Sondrio, Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, Comune di Lanzada e Politecnico di Milano per la Lombardia.

Le valli coinvolte

Una giornata che ha segnato uno snodo per il progetto Valleys4Actions, sempre più proiettato verso l’azione in tutti gli ambiti che coinvolge, partendo dalla connessione tra le valli protagoniste - Valtellina, Valposchiavo, Valmalenco e Valchiavenna - che va oltre la mera collaborazione, per concretizzarsi nella definizione di un calendario di eventi congiunto. Un’ampia area, con affinità ma anche peculiarità proprie, che beneficia di una promozione comune, che si confronta sui problemi, come la difficoltà nel reperire personale per il settore turistico, che innova e sperimenta allo scopo di trovare soluzioni.