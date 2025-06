Ragazzi alla radio. Tutti pazzi per i podcast

Gli allievi della scuola media Don Giussani di Baruccana scoprono il mondo del podcasting grazie a un laboratorio sperimentale promosso da Brianza Media, il primo canale podcast della Brianza, in collaborazione con gli speaker di New Radio Seveso. In quattro lezioni, gli studenti hano scoperto i segreti della narrazione audio e sviluppato le proprie capacità comunicative e a lavorare in squadra per dare voce alle proprie idee. Il podcast è una versione di comunicazione che consente di ascoltare contenuti quando si vuole e dove si vuole, senza i vincoli dell’orario tipici della radio tradizionale. È uno strumento versatile e dinamico, adatto alle abitudini di ascolto contemporanee, sempre più legate allo smartphone, agli auricolari e ai tempi flessibili della vita quotidiana. Come dimostrato da questo laboratorio, il podcast rappresenta anche uno degli strumenti più innovativi anche per la didattica, perché unisce tecnologia, creatività e capacità comunicativa.

Il progetto di Brianza Media rappresenta il primo passo verso la creazione di una rete di podcast scolastici in tutta la Brianza: un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. L’idea è di estendere il laboratorio ad altri istituti del territorio nel prossimo anno scolastico, coinvolgendo sempre più studenti nella produzione di contenuti audio originali. "I contenuti prodotti saranno pubblicati e condivisi con le testate locali che aderiranno al progetto, avviando così una rete di collaborazione che metta in relazione scuola e informazione – spiegano Christian Miotti di Brianza Media e Mattia Savioni, speaker di New Radio Seveso che ha seguito il progetto –. Si può così costruire un ponte tra linguaggi diversi ma complementari: il podcast, più immediato e orale, e la scrittura giornalistica, più riflessiva e approfondita. Due strumenti che parlano a pubblici diversi e che, proprio per questo, hanno bisogno di lavorare insieme per raccontare in modo più ricco e completo il territorio e le sue storie. Il laboratorio della Don Giussani dimostra che il futuro della narrazione è già iniziato. E parla con la voce dei ragazzi".

L’appuntamento è per il prossimo anno scolastico con altre novità ed iniziative che puntano a portare nelle scuole un metodo di apprendimento più coinvolgente, che passa dalla conoscenza di nuovi strumenti ma anche da una maggiore conoscenza del territorio, argomento chiave di questo progetto.