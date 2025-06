Segnalato 142 volte in sette anni: espulso un ragazzo marocchino residente a Morbegno

Sondrio, 28 giugno 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Sondrio ha eseguito un decreto di espulsione amministrativa nei confronti di un cittadino marocchino del 2002, residente a Morbegno, emesso dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico. Il giovane, già destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale, era stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, il soggetto era stato segnalato 142 volte alle forze dell’ordine tra il 2018 e il 2025 per reati tra cui furto, rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo di armi, violenza e minacce. Tra gli episodi contestati figurano anche il furto del portafogli a un uomo privo di sensi in un locale pubblico, con successivo utilizzo illecito della carta bancomat, e un inganno ai danni di un’anziana, derubata in casa dopo essere stata avvicinata con una richiesta di aiuto.

L’espulsione è stata disposta ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione e portata a termine dal personale dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura, che hanno accompagnato l’uomo alla frontiera aerea di Milano Malpensa per l’imbarco su un volo diretto a Casablanca. Contestualmente, è stato disposto il divieto di reingresso nel territorio nazionale e in tutta l’area Schengen per 15 anni. La Questura sottolinea che il provvedimento si inserisce in un’attività continuativa di controllo del territorio e prevenzione dei reati a tutela della sicurezza pubblica.